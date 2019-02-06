Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Islah Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seçmenle buluştu.
AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
, Islah Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki seçmenle buluştu.
Yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Arı, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Edip Avşar ve partililer ile iş insanlarını ve çalışanlarını ziyaret etti.
Arı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği takdirde kentteki iş imkanının artırılması amacıyla yatırımcıların önünü açacak çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Arı, "Çalışanların işine, işverenin çalışanına ve yerel yönetimlerin de sanayisi ve yatırımcısına sahip çıktığı bir işte başarı kaçınılmazdır. İşçimizin ve işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha güçlü bir Nevşehir ve daha müreffeh bir Türkiye
için çalışacağız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:11 Kaynak: AA
HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek
BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı
Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
31 Mart'ın En Çekişmeli Seçim Bölgesi Köprülü Beldesi Olacak! Tam 7 Aday Var