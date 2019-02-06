Yerel Seçime Doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "(Belediyenin borçları) Olayları çarpıtıyorlar.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "(Belediyenin borçları) Olayları çarpıtıyorlar. Ben şunu söyledim alt yapı kredisi onaylandığında, şu anda onaylanmadı, kendi imkanlarımızla başlıyoruz. Alt yapı kredisi de onaylandığında 5 yılda toplam 450 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Bu başka bir şey. Onlar onu 400 milyon borçlu diye lanse ediyorlar." dedi.



Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.



Yaklaşık 18 kilometrelik çevre yolu ve sağlık yolu yaptıklarını, ileri biyolojik atık su arıtma ve içme suyu arıtma, katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisleri inşa ettiklerini belirten Gürkan, gerçekleşecek alt yapı projelerini değindi.



Kültürel anlamda gerçekleşen projeler kapsamında Edirne Asker Hastanesi Şehitliği, Edirne Belediyesi Kültür Merkezi, Kent Müzesi'ni hayata geçirdiklerini Kent Ormanı mesire alanını 29 yıllığına devralarak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.



Belediyenin sosyal yardımlarını anlatan Gürkan, spora desteklerini, kültür gezilerini, araç filolarına kattıkları araçlar hakkında bilgilendirme yaptı.



Gürkan, soruları da yanıtladı.



Soru üzerine Selimiye Camisi etrafında düzenlemenin yapılamamasının projenin uygulanmasına Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nezdinde yaptığı itiraz nedeniyle olduğunu vurgulayan Gürkan, vatandaşa bunu anlatabilmek amacıyla bilgilendirme panolarını kısa sürede bölgeye yerleştireceklerini kaydetti.



Gürkan bir gazetecinin kentteki tarihi köprülerle ilgili sorusuna tarihi köprülerin bakım, onarım sorumluluğunun belediye değil Karayolları Genel Müdürlüğünde olduğu yönünde cevapladı.



Anketlerin durumu



Gürkan, son ulaşan ankette 52,7 oranında kendisine yönelik bir tercihin olacağı yönünde sonuç ortaya konulduğunu ifade etti.



Seçimler sonucu yüzde 70'lerin üzerinde bir başarı beklediği vurgulayan Gürkan, İYİ Partili bazı yöneticilerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumla ilgili soruyu da yanıtladı.



İl bazında hem CHP hem de İYİ Parti yöneticilerinin ittifak istemediklerinin altını çizen Gürkan, "Herkes kendi adayıyla seçime girsin' dedik. Ancak hem İYİ Parti hem de CHP genel merkezleri ortaya böyle bir irade koydular. Bizler de örgütler olarak bu iradeye uymak zorundayız. Hem İYİ Parti'nin hemde bizim talebimiz buydu ancak genel merkezlerimiz ve genel başkanlarımızın ortaya koyduğu iradeye de hem saygımız var hem de uyacağız." dedi.



Belediyenin borçları



Bir gazetecinin belediyenin borçları ile ilgili sorusuna da Gürkan, "Belediyenin şu anda güncel piyasa borcu 60 milyon lira civarında. 116 milyon lira da alacağımız var." yanıtını verdi.



"Edirne Belediyesi'nin 400 milyon borcunun olduğuna dair söylentiler dönüyor ortada, bu ciddi bir para, bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna Gürkan, "Olayları çarpıtıyorlar. Ben şunu söyledim alt yapı kredisi onaylandığında, şu anda onaylanmadı, kendi imkanlarımızla başlıyoruz. Alt yapı kredisi de onaylandığında 5 yılda toplam 450 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Bu başka bir şey. Onlar onu 400 milyon borçlu diye lanse ediyorlar." şeklinde cevapladı.



Toplantıya katılanlara göreve geldiği günden bu yana yaptığı yatırımlarla ilgili bir kitapçık dağıtan Gürkan, yerel seçim kampanyasının "Edirne'ye sevdasından" dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başlatacağını kaydetti.

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