Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

12 dakika önce

MHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Kozan, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
MHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Kozan, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Kozan, çalışmalar kapsamında, Edirne Ziraat Odası ve Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.

Kurum yöneticileriyle sohbet eden Kozan, projelerini anlatıp seçimlerde partisi için destek istedi.

Kozan'a ziyaretlerinde partililerde eşlik etti.

Saadet Partisi adayı İriş'in çalışmaları

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçime doğru çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası ve Edirne Bedensel Engellileri ve Aileleri Koruma Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen İriş, projelerini anlatıp destek istedi.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı üyeleri de ziyaretlerde İriş'e eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi Meteoroloji'den Dikkat Çeken Uyarı! Tüm Yurdu Etkisi Altına Alacak

Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 10:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]