MHP Edirne
Belediye Başkan Adayı Recep Kozan
, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.
Kozan, çalışmalar kapsamında, Edirne Ziraat Odası ve Türkiye Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.
Kurum yöneticileriyle sohbet eden Kozan, projelerini anlatıp seçimlerde partisi için destek istedi.
Kozan'a ziyaretlerinde partililerde eşlik etti. Saadet Partisi
adayı İriş'in çalışmaları
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçime doğru çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İriş, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Edirne Bakkallar ve Tekel
Bayileri Esnaf Odası ve Edirne Bedensel Engellileri ve Aileleri Koruma Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ettiğini belirtti.
Sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen İriş, projelerini anlatıp destek istedi.
Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı üyeleri de ziyaretlerde İriş'e eşlik etti.