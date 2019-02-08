Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

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CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

Gülnar Belediye Başkan adayı Mehmet Kale'nin eşlik ettiği Seçer, ilçedeki pazar yerini ziyaret etti.

Esnaflarla sohbet eden Seçer, ilçeye kapalı bir pazar yeri yapacaklarını belirterek, destek istedi.

Seçer, sonrasında bazı mahalleleri gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Vahap Seçer, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi, Gülnar, Güncel
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