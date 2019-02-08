Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Gülnar ilçesini ziyaret etti.
CHP
'nin Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer
, Gülnar
ilçesini ziyaret etti.
Gülnar Belediye Başkan adayı Mehmet Kale
'nin eşlik ettiği Seçer, ilçedeki pazar yerini ziyaret etti.
Esnaflarla sohbet eden Seçer, ilçeye kapalı bir pazar yeri yapacaklarını belirterek, destek istedi.
Seçer, sonrasında bazı mahalleleri gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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