Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Karapınar
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Beraberindeki heyetle ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Yaka, esnafla bir süre sohbet etti.
Yaka, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu gibi esnafla da sürekli iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti iktidarı döneminde ilçenin önemli hizmetlere kavuştuğunu belirten Yaka, 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlardan destek istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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