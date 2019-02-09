Yerel Seçime Doğru

AK Parti Seydikemer
Belediye Başkanı ve adayı Yakup Otgöz
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Otgöz, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Seydikemer'in yeni bir ilçe olduğunu, geride kalan yıllarda ilçedeki 65 mahalleye hizmet götürdüklerini söyledi.
Coğrafi olarak Muğla
'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesinin Seydikemer olduğunu ifade eden Otgöz, "Ektiğimizi biçme dönemindeyiz. Beldeden ilçeye dönen bir yerde birçok sorunla karşılaştık. Bunları bir bir çözdük. Bundan sonraki dönemde vatandaşlarımızın bize yetki vermesi durumunda yarım kalan işlerimizi de tamamlayacağız." dedi.
Otgöz, Sağlık Bakanlığı
ile görüşmelerin yapıldığını, Seydikemer'e kısa zamanda 150 yataklı hastane yapımına başlanacağını dile getirdi.
Saklıkent Kanyonu'ndan elde edilen gelirle ilgili basında gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin yer aldığını belirten Otgöz, "Buradan elde edilen gelirin hepsi ilçemize harcanıyor. Burada 62 bin 246 kişinin hakkı var. Bunların hakkını kimseye yedirmem. Bu iddiaları ortaya atanlar, iddialarını ispatlasınlar. İspatlarlarsa bırakın adaylığı başkanlığı bırakırım. Bugüne kadar alnımızın akıyla çalıştık. Bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.