Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Seydikemer Belediye Başkanı ve adayı Yakup Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Seydikemer Belediye Başkanı ve adayı Yakup Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Otgöz, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Seydikemer'in yeni bir ilçe olduğunu, geride kalan yıllarda ilçedeki 65 mahalleye hizmet götürdüklerini söyledi.

Coğrafi olarak Muğla'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesinin Seydikemer olduğunu ifade eden Otgöz, "Ektiğimizi biçme dönemindeyiz. Beldeden ilçeye dönen bir yerde birçok sorunla karşılaştık. Bunları bir bir çözdük. Bundan sonraki dönemde vatandaşlarımızın bize yetki vermesi durumunda yarım kalan işlerimizi de tamamlayacağız." dedi.

Otgöz, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını, Seydikemer'e kısa zamanda 150 yataklı hastane yapımına başlanacağını dile getirdi.

Saklıkent Kanyonu'ndan elde edilen gelirle ilgili basında gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin yer aldığını belirten Otgöz, "Buradan elde edilen gelirin hepsi ilçemize harcanıyor. Burada 62 bin 246 kişinin hakkı var. Bunların hakkını kimseye yedirmem. Bu iddiaları ortaya atanlar, iddialarını ispatlasınlar. İspatlarlarsa bırakın adaylığı başkanlığı bırakırım. Bugüne kadar alnımızın akıyla çalıştık. Bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Muğla, Yakup Otgöz, Seydikemer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasında Sanıklara Ceza Yağdı Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]