Yerel Seçime Doğru

AK Parti Batman
Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, gençlere yönelik projelerini anlattı.
Güneştekin, bir kafede AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından yeni oy kullanacak gençlerin katılımıyla düzenlenen programda, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Batman genelinde yerel kalkınmayı başlatacakları bir sürece girdiklerini söyledi.
Çocukları ve gençleri geleceğin teminatı olarak gördüklerini vurgulayan Güneştekin, yeni neslin hep birlikte yaşayacağı bir kentin çabası ve gayreti içinde olduklarını aktardı.
Güneştekin, şöyle konuştu:
" Türkiye
'nin 81 ilinde sosyal ve ekonomik olarak en gelişmiş iller, iktidar partisiyle ve iktidar partisine mensup belediye başkanların iktidara gelmesiyle mümkün olmuştur. Batman genç bir nüfusa sahiptir. Dolayısıyla bizim önümüzdeki süreçte bu konuyla alakalı bir altyapı ve ekip oluşturmamız lazım. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Batman'da bir spor köyü oluşturacağız. Bunun yanında çok güzel bir gençlik kampımız olacak. Gençlik kampımız yaklaşık 300 dönüm üzerine kurulu olacak. Gençlerimiz orada ata binmeyi, ok atmayı öğrenecek. Yine aynı alanda yaşlılarımızın oturacağı, gençlerle hasbihal edeceği, geçmişle geleceği buluşturabilecek bir ortamı inşallah hep birlikte oluşturacağız."
Batman'da 44 mahallede bilgi evleri yapacaklarını, belediyenin imkanlarıyla en az bin öğrenciye burs vereceklerini anlatan Güneştekin, onlarla ilgili bütün ekonomik imkanları seferber edeceklerini kaydetti.
Güneştekin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Toplumun bütün kesimlerinin faydalanacağı projelere imza atacağız. Batman'da belediyeyi 17 yıldır yöneten bir siyasi parti var. Son 2,5 yılda devletin kayyum atamasıyla çok büyük yatırımların olduğuna hep birlikte şahit olduk. Milletin kaynaklarını millete hizmet etmek için harcadığınız zaman bu tür güzellikler ortaya çıkabiliyor. Eğer siz bunları yapmazsanız, farklı amaçlar için kullanırsanız bu halk ne temiz bir ortama ne de modern bir kente sahip olabilir."