Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erciş ilçe teşkilatı ile Erciş Ülkü Ocakları üyeleri, AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Erciş
ilçe teşkilatı ile Erciş Ülkü Ocakları üyeleri, AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.
MHP ve Ülkü Ocakları temsilcilerini karşılayan AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Abdulmenaf Turan, MHP'nin ilçede aday çıkarmadığını belirterek, Cumhur İttifakı kapsamında birlikte çalışacaklarını söyledi
Hep birlikte ilçeyi yeniden inşa edeceklerini belirten Turan, "Çok çalışacağız, ilçemizin tüm sıkıntılarını çözeceğiz. Cumhur İttifakı ruhuna uygun şekilde çaba göstereceğiz. Bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.
MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi ise 31 Mart seçiminde AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini ifade ederek, seçim çalışmalarını da birlikte yürüteceklerini aktardı.
Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Sıddık Yeşilbaş da ilçenin ve ülkenin geleceği için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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