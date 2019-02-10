Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti ve MHP'nin ilçe gençlik kolları yönetici ve üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde AK Parti ve MHP
'nin ilçe gençlik kolları yönetici ve üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.
İlçedeki bir pide salonunda kahvaltı yapan iki partinin yönetici ve üyeleri 31 Mart'taki yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Sarıgöl'deki çalışma stratejisini konuştu.
Sarıgöl AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin Türkiye
'nin bekası için çok önemli olduğunu anlattı.
AK Parti'nin Manisa'da ve Sarıgöl'de aday çıkarmadığını anımsatan Batuk, "Cumhur İttifakı adaylarına oyumuzu vereceğiz. Büyükşehirde Cengiz Ergün
'e, Sarıgöl'de ise MHP'nin adayı mevcut belediye başkanımız Necati Selçuk
'a destek vereceğiz." dedi.
Sarıgöl MHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Kuruca ise seçim çalışmaları boyunca AK Partili gençlerle mahalle mahalle, ev ev dolaşıp çalışacaklarını, seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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