Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti ve MHP'nin ilçe gençlik kolları yönetici ve üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti ve MHP'nin ilçe gençlik kolları yönetici ve üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki bir pide salonunda kahvaltı yapan iki partinin yönetici ve üyeleri 31 Mart'taki yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Sarıgöl'deki çalışma stratejisini konuştu.

Sarıgöl AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin Türkiye'nin bekası için çok önemli olduğunu anlattı.

AK Parti'nin Manisa'da ve Sarıgöl'de aday çıkarmadığını anımsatan Batuk, "Cumhur İttifakı adaylarına oyumuzu vereceğiz. Büyükşehirde Cengiz Ergün'e, Sarıgöl'de ise MHP'nin adayı mevcut belediye başkanımız Necati Selçuk'a destek vereceğiz." dedi.

Sarıgöl MHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Kuruca ise seçim çalışmaları boyunca AK Partili gençlerle mahalle mahalle, ev ev dolaşıp çalışacaklarını, seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:09 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]