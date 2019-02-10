Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Tire ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Tire ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaya, AK Parti Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli'yle Büyükkale Mahallesini ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, Tire'nin hak ettiği belediye hizmetlerini alamadığını savunarak "2009 yılından sonra Tire'ye baktığımızda hizmet göremiyoruz. Tire Belediyesi bütçesi ile köylere yatırım yapabilmek mümkün değil. Tire'ye yatırım yapacak imkanları yok. Selman kardeşimiz seçildiğinde, hangi köyün ne sorunu var ise gelecek Ankara'ya, hangi bakanlıkta ise çözüm birlikte gidip çözeceğiz. Büyük kaynak var büyük yatırımlar var. Biz İzmir'in her noktasına hizmet götürmek istiyoruz." dedi.

Kaya daha sonra Tire - Belevi Mahallesi arasında yapımı devam eden kara yolunda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Mahmut Atilla Kaya, Milletvekili, İzmir, Tire, Politika
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