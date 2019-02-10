Yerel Seçime Doğru

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56 dakika önce
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, hizmete açılan Yarenler Kapalı Pazarı'ndaki esnafla bir araya geldi.
Akşehir
Belediye Başkanı Salih Akkaya
, hizmete açılan Yarenler Kapalı Pazarı'ndaki esnafla bir araya geldi.
Başkan Akkaya, vatandaşlarla sohbet ederek yeni pazar yeri hakkındaki görüşleri dinledi.
Esnafın olumlu tepkiler verdiğini dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:
"Bu olumlu tepkiler bize hizmet etme noktasında güç verdi. Daha önce bu pazarın yerine ikame olan altunkalem pazarımız, sokak ortasındaydı ve açıktı. Tuvalet ve benzeri konularda sıkıntılar yaşanıyordu. yarenler pazarımız; tuvaletiyle, zabıta bürosuyla, çay ocağıyla komple dizayn edilmiş bir şekilde faaliyete girdi."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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