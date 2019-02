Yerel Seçime Doğru

AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say , seçim çalışmaları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.Bir kafede gazetecilerle buluşan Say, seçim öncesi yaptıkları saha çalışması ve göreve gelmeleri halinde izleyecekleri çalışma felsefesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Belediyecilikte de kendileri gibi hiçbir ayrım gözetmeden bu şehirde yaşayan herkesin "biz" parantezinin içerisinde olduğunu söyleyen Say, şunları söyledi:"Bildiğiniz gibi Van , teşvik anlamında 6. bölgededir. Biz de Edremit'i 7. bölge ilan ediyoruz. Siz eğer yatırımcıyı, esnafı rahatlatmazsanız, güven vermezseniz, çalışma ortamını sağlıklı hale getirmezseniz, istediğiniz kadar teşvik verin. İzmir 'deki, Antalya 'daki, İstanbul 'daki adamı buraya getiremezsiniz. Bunu getirmek için gelen adamı geldiğine pişman ettirmemek için gerek ona aracılık etmek, müşavirlik etmek ve yatırım ortamı sağlamak için 7. bölge manifestomuzu açıklayacağız. Sosyal belediyeciliği geliştireceğiz. Biz gençlerimizle istihdam dışında sosyal belediyeciliği geliştireceğiz. Sahada gezerken hiç kimseye vaatte bulunmuyoruz. Birlikte çalışma sözümüz var. Biz elimizden geldiğince Edremit bölgesinde bu anlayışı yerleştirmeye çalışacağız. Geçmişte kalmayacağız ki geleceği planlayabilelim."Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.