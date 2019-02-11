Yerel Seçime Doğru

AK Parti
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Kıyık semtinde kahvehane ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluştuğunu belirtti.
Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruba hitap eden Uymaz, projelerini anlatıp destek istedi.
Edirne'nin geleceği için çalıştıklarını belirten Uymaz, "Kıyıklı gençlerimiz ile bir araya gelerek projelerimizi anlattık, görüş ve önerilerini dinledik. Gençlerimizin fikrine ihtiyacımız var. Birlikte Edirnemiz için güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.
İriş, vatandaşlara projelerini anlattı
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara projelerini anlattı.
Çilingirler Caddesi'nde iş yeri ziyaretlerinde bulunan İriş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip destek istedi.
İriş'e ziyaretlerinde Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.