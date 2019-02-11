Yerel Seçime Doğru

Ergani
ilçesinde, AK Parti
seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker
büronun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Diyarbakır'da yapılan yatırımlara değinerek, AK Parti kadrolarınca yönetilen belediyelerin büyük hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.
AK Parti Ergani Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen ise ilçenin önemli sorunlarını çözmek için başkanlığa talip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Hayalleri olmayan insanın projesi, projesi olmayan insanın hizmeti olmaz. Hizmeti olmayan insanın da gönüllerde yeri olmaz. Biz gönül belediyeciliği için yola çıktık. Bizlere gönül veren gönüldaşlarımız ile beraber seçim büromuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir katılım var. Halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin inşallah."
Açılışa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal
ve Oya Eronat
, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.