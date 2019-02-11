Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanlığından, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik Ömerli ilçesinde sürdürülen çalışmalarda yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik Ömerli ilçesinde sürdürülen çalışmalarda yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, seçim çalışmalarına Mardin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerde günler öncesinden başlandığı bildirildi.



Bu kapsamda Ömerli'de de çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Girilen bir kıraathanede tesadüfen orada bulunan başka bir partinin belediye başkan adayı ile partimizin adayı arasında yerel nedenlerden kaynaklı kısa süreli sözlü bir tartışma cereyan etti. Tartışma büyümeden son buldu. Heyet olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Bazı yerel medyada çıkan asılsız iddialara karşı AK Parti MKYK Üyesi ve aynı zamanda Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Miroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Vejdi Kahraman, milletvekillerimiz ve İl Başkanına karşı tartışmaya neden olabilecek herhangi bir husus yaşanmamıştır."



AK Parti'nin katıldığı tüm seçimlerde çalışmalarını samimiyet, tevazu ve millete saygı esasıyla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "AK Parti gücünü ve samimiyetini daima millete hizmetten yana kullanmıştır. Bu seçimde de çalışmalarımızı bu şekilde sürdürerek, 1 Nisan sabahı zaferi hep birlikte idrak edeceğiz." denildi.

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