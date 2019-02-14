Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

32 dakika önce

AK Parti Seydikemer Belediye Başkanı ve adayı Yakup Otgöz mahalleleri dolaştı, esnafı ziyaret etti.

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AK Parti Seydikemer Belediye Başkanı ve adayı Yakup Otgöz mahalleleri dolaştı, esnafı ziyaret etti.

Otgöz, seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş ve partililerle Seydiler, Paşalı, Ceylan, Ortaköy ile Ören mahallelerini gezdi.

Otgöz, ilçeye yapımı planlanan hastane temelinin seçimden önce atılacağını, hızlı şekilde tamamlanacağını söyledi.

Genç bir ilçe olan Seydikemer'in tarım ve turizm kenti olacağını ifade eden Otgöz, "Seydikemer iktidardan gerekli desteği alıyor. İnşallah seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni de AK belediyecilikle tanıştıracağız. Böylece büyükşehirle el ele daha güzel hizmetler yapacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Politika
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