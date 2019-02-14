Yerel Seçime Doğru

AK Parti Söğütlü
Belediye Başkan adayı Koray Oktay Özten
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Partililerle sera tarımı yapan firmaları gezip bilgi alan Özten, ilçenin tarım alanında önemli bir yeri olduğunu söyledi.
İlçede 34 yıldır, tarım ve hayvancılıkla ilgili festival yapıldığını aktaran Özten, "Allah nasip ederse göreve geldiğimiz takdirde 3. OSB
'deki fabrikalardan da faydalanarak seracılıkta ve tarım ürünlerinin daha iyi şartlarda yetiştirilmesi ve pazar bulma konusunda belediye olarak her zaman üreticilerimizin yanında olacağız." dedi.
Özten, ilçede 3 büyük göletin olduğunu ve bunların sulama için değerlendirilebileceğini ifade ederek, "Söğütlü, sanayisi, tarım üretimi ve turizmiyle her ortama gelişmeye müsaittir. Halkımızın içinde olacağız, isteklerine, fikirlerine her zaman önem vereceğiz, meclis toplantılarımızda değerlendireceğiz." diye konuştu.