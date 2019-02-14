Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Söğütlü Belediye Başkan adayı Koray Oktay Özten, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Söğütlü Belediye Başkan adayı Koray Oktay Özten, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Partililerle sera tarımı yapan firmaları gezip bilgi alan Özten, ilçenin tarım alanında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

İlçede 34 yıldır, tarım ve hayvancılıkla ilgili festival yapıldığını aktaran Özten, "Allah nasip ederse göreve geldiğimiz takdirde 3. OSB'deki fabrikalardan da faydalanarak seracılıkta ve tarım ürünlerinin daha iyi şartlarda yetiştirilmesi ve pazar bulma konusunda belediye olarak her zaman üreticilerimizin yanında olacağız." dedi.

Özten, ilçede 3 büyük göletin olduğunu ve bunların sulama için değerlendirilebileceğini ifade ederek, "Söğütlü, sanayisi, tarım üretimi ve turizmiyle her ortama gelişmeye müsaittir. Halkımızın içinde olacağız, isteklerine, fikirlerine her zaman önem vereceğiz, meclis toplantılarımızda değerlendireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:16 Kaynak: AA

Koray Oktay Özten, AK Parti, Söğütlü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 18:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]