Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

12 dakika önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında gözleme açarak ikramda bulundu.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında gözleme açarak ikramda bulundu.

Çamdibi Mahallesi'nde seçim çalışmalarını yürüten Yazıcı, uğradığı bir fırında gözleme açtı. Yazıcı, fırında gözleme siparişi veren müşterilere ikramda bulundu.

Sanayi Sitesi esnafıyla da bir araya gelen Yazıcı, esnafın beklentilerini ve taleplerini not aldı.

Sanayideki esnafa misafirperverliklerinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yazıcı, daha sonra Tepe Mahallesi'nde bir tesbih mağazasının açılışına katıldı.

Yazıcı ve beraberindekiler, ilçedeki bazı dernekleri de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:25 Kaynak: AA

Serkan, belediye başkan adayı, Marmaris, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:37:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]