Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında gözleme açarak ikramda bulundu.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında gözleme açarak ikramda bulundu.

Çamdibi Mahallesi'nde seçim çalışmalarını yürüten Yazıcı, uğradığı bir fırında gözleme açtı. Yazıcı, fırında gözleme siparişi veren müşterilere ikramda bulundu.

Sanayi Sitesi esnafıyla da bir araya gelen Yazıcı, esnafın beklentilerini ve taleplerini not aldı.

Sanayideki esnafa misafirperverliklerinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yazıcı, daha sonra Tepe Mahallesi'nde bir tesbih mağazasının açılışına katıldı.

Yazıcı ve beraberindekiler, ilçedeki bazı dernekleri de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:16 Kaynak: AA

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