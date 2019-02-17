Yerel Seçime Doğru

Kırklareli'de yerel seçim öncesinde siyasi parti temsilcileri ile belediye başkan adaylarının, kahvehane, parti teşkilatı ve ev ziyaretleri sürüyor.

Kırklareli'de yerel seçim öncesinde siyasi parti temsilcileri ile belediye başkan adaylarının, kahvehane, parti teşkilatı ve ev ziyaretleri sürüyor.



AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde vatandaşlarla kahvehanede biraraya geldi.



Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Minsolmaz, ziyaretlerde parti çalışmalarını anlattı.



AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu anımsatan Minsolmaz, vatandaşın ayağına hizmet götürdüklerini belirtti.



Alpullu beldesinin de ak belediyeciliği hak ettiğini kaydeden Minsolmaz, seçimlerde belediye başkan adayı Erhan Ceylan'a herkesten oy beklediklerini ifade etti.



Alpullu'nun çehresini değiştirerek modern bir belde haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Minsolmaz, "Altyapıdan, üstyapıya, çevre ve insan merkezli gönül belediyeciliği ile kalkınan, gelişen, değişen Alpullu'yu birlikte imar edeceğiz. Bunun için önce belediyeyi kazanmamamız gerek. Herkesin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.



Minsolmaz, daha sonra AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcıları makamında ziyaret ederek parti teşkilatıyla biraraya geldi.



MHP'den Belediye Başkan adayı Bulut'un ziyaretleri



MHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, ev ziyaretlerinde bulundu.



Bulut, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla biraraya gelerek isteklerini dinledi.



Ziyaretlerde, projelerini anlatan Bulut, seçimlerde kendisine destek beklediğini ifade etti.



Kırklareli'ni daha yaşanabilir ve müreffeh bir seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Bulut, Kırklareli'ne hizmet edebilmek için aday olduğunu kaydetti.



Büyük hayaller ile yola çıktıklarını anlatan Bulut, hayallerini gerçekleştirmek, kente en iyi şekilde hizmet etmek istediklerini bildirdi.



Bulut, seçimlerin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.



Ziyaretlerde, MHP Kadın Kolları Başkanı Sedef Özdağ ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gizem Bayram da hazır bulundu.



CHP'den Belediye Başkan adayı Soykan'ın ziyaretleri



CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Tuna Soykan da vatandaşlarla biraraya geldi.



Soykan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile birlikte Akalar Mahallesi'nde bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.



Soykan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşa en iyi hizmeti götürmek için aday olduğunu söyledi.



Belediyecilik alanında Kırklareli'ni daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini aktaran Soykan, yeni projeler ile kentin daha fazla kalkınmasını ve gelişmesini sağlayacaklarını belirtti.



Soykan, seçimlerde herkesin oyuna talip olduklarını kaydetti.



Bağımsız belediye başkan adayı Kesimoğlu'nun ziyaretleri



CHP'den istifa ederek bağımsız adaylığını açıklayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Kesimoğlu, esnafları ziyaret ederek bazı yeni işletmelerin açılış davetlerine katıldı.



Ziyaretlerin ardından bir konuşma yapan Kesimoğlu, vatandaşların teveccühü ile karşılanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Demokrasilerde en büyük gücün halkın gücü olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, halkın gücü ile yeniden belediye başkanı olacağına inandığını söyledi.



Görev süresi boyunca güzel işlere imza attığını ifade eden Kesimoğlu, yarım kalan projeleri tamamlamak, kente hizmet etmeye devam etmek amacıyla bağımsız aday olduğunu kaydetti.



Kesimoğlu, seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmayı herkese ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

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