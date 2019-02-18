Yerel Seçime Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris
Belediye Başkan adayı Serkan
Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi
İlçe teşkilatının düzenlediği toplantıda üyelerle bir araya geldi.
Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Serkan Yazıcı, MHP
'lilerin toplantıya gösterdiği ilgiden memnuniyetini dile getirdi.
Yazıcı, kendisinin makam peşinde olmadığını Marmaris'e hizmet etme borcu olduğunu vurgulayarak, "Siyasete değil hizmete talip oldum. Ziyaret ettiğimiz komşularımız, esnafımız köylerimizin hepsinde çok sıcak karşılandık. Hepimizin barışmaya, birleşmeye ihtiyacı var. Hep beraber güzelce yaşamak en güzel dileğimiz." diye konuştu.
MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ise Cumhur İttifakının ilkeleri doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Partililerinin ittifakın arkasında dimdik durduğunu belirten Kalemci, "Serkan kardeşimizin gözlerinde gördüğümüz heyecan ve başarı azmine inanıyoruz. Tek dileğimiz ve temennimiz başarıya ulaşarak Serkan başkanımızla beraber 31 Mart akşamı, 19 Mayıs
Meydanına kol kola girmek. Hedefimize ulaşmak için Marmaris teşkilatımız ve arkadaşlarımızla beraber Serkan Yazıcı'ya sonuna kadar destek vereceğiz." dedi.