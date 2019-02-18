Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

42 dakika önce

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oktay, Siteler Mahallesi'nde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, adaylığının açıklanmasından sonra, ilçe teşkilatının istifa ettiğini anımsatarak, ilk işlerinin partinin içini düzenleyip tesis etmek olduğunu söyledi.

Sokak çalışmalarına başladıklarını dile getiren Oktay, nasıl bir yerel yönetim anlayışında olduklarını ve yapacakları projeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Oktay, Belediye Başkanı Ali Acar'ın partilerinden istifa etmesi hakkında yorum yapmayacağını ifade ederek, "Halkımız her şeyi görüyor. Yorumu sandıkta yapacaklardır. İlçemize huzur getireceğiz. İlçemizi ve kırılan kalpleri onaracağız." diye konuştu.

Toplantının sonunda, bazı meclis üyesi adayları basına tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:31 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Marmaris, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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