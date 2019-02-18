Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, belediye başkan adayları ile ilgili evrakları İl Seçim Kurulu'na teslim ettiklerini belirtti.

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MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, belediye başkan adayları ile ilgili evrakları İl Seçim Kurulu'na teslim ettiklerini belirtti.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de aday geri çekmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, Genel Merkez'in talimatı ve bilgisi dahilinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal'ın çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Genel Merkezimizin açıkladığı adayımızla yolumuza devam ediyoruz. Merkezde adayımız belli. Onur Köksal bey. Evraklarımızı İl Seçim Kurulu'na teslim ettik. Geri adım yok." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:22 Kaynak: AA

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