Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, belediye başkan adayları ile ilgili evrakları İl Seçim Kurulu'na teslim ettiklerini belirtti.
MHP Kırşehir
İl Başkanı Arif Kılıç, belediye başkan adayları
ile ilgili evrakları İl Seçim Kurulu'na teslim ettiklerini belirtti.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de aday geri çekmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, Genel Merkez
'in talimatı ve bilgisi dahilinde çalışma yaptıklarını söyledi.
Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal
'ın çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Genel Merkezimizin açıkladığı adayımızla yolumuza devam ediyoruz. Merkezde adayımız belli. Onur Köksal bey. Evraklarımızı İl Seçim Kurulu'na teslim ettik. Geri adım yok." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:22 Kaynak: AA
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Galibiyet Sevincini Yaşadı
Ardeşen'de İntihar
Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor