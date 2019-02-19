Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

30 dakika önce

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Cumhur İttifakının Bartın'ı kapsamadığını, partilerinin Bartın il, ilçe ve beldelerde kendi adaylarıyla yola devam ettiğini bildirdi.

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AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Cumhur İttifakının Bartın'ı kapsamadığını, partilerinin Bartın il, ilçe ve beldelerde kendi adaylarıyla yola devam ettiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'ın ittifak kapsamına alınacağına yönelik yanlış bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.

Partilerinin, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kendi kimliğiyle kendi politikalarıyla ve kendi programıyla gireceğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bartın'da ittifak veya iş birliği yok. Seçimi kazanmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bartın Belediye Başkan adayımız Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz'ın adaylık süreci devam ediyor. Bizler de AK Parti Bartın teşkilatı olarak seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah sürecin sonunda halkımızın desteğiyle Bartın'ı AK belediyecilikle tanıştıracağız. Bu tür haberlere kimsenin itibar etmemesini istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:39 Kaynak: AA

AK Parti, Bartın, Politika
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