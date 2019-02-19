Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

KARS/ Kars ve Iğdır'da MHP'li belediye başkan adayları resmi adaylık başvurularını yaptı.

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KARS/ Kars ve Iğdır'da MHP'li belediye başkan adayları resmi adaylık başvurularını yaptı.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kars Belediye Başkan Adayı olan MHP'li Çetin Nazik'in İl Seçim Kuruluna resmi adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Adıgüzel, Cumhur İttifakı'nın Çetin Nazik'i destekleyeceğini vurgulayarak, "Kars'ta AK Parti adayını geri çekti, AK Parti Kars'ta MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'tir, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer de Iğdır Belediye Başkan Adayı olan MHP'li İsa Yaşar Tezel ve meclis üye listelerinin İl Seçim Kuruluna teslim edildiğini bildirdi.

Böylece Tezel'in resmi adaylık başvurusunu yaptığını anlatan Ersoy, "Iğdır'da 31 Mart yerel seçimlerine MHP ile gidilecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Iğdır, belediye başkan adayı, Kars, MHP, Politika
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