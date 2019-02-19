Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

58 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, "AK Partili seçmelerine, yöneticilerine bu konuya gösterdikleri samimiyet ve hoşgörüye teşekkür ediyorum.

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Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, "AK Partili seçmelerine, yöneticilerine bu konuya gösterdikleri samimiyet ve hoşgörüye teşekkür ediyorum." dedi.

MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ile Kars Adliyesi'ne gelen MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, adaylığı için İl Seçim Kuruluna resmi başvurusunu yaparak listeleri teslim etti.

Nazik daha sonra adliye binası önünde yaptığı açıklamada, MHP Genel Merkezinden sevindirici haber aldıklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Nazik, "Seçim yarışında iddialı bir konumdaydık. Bu kararla bütün Kars halkı görecek, birlik ve beraberlik içerisinde herkesle kucaklaşarak Kars'ı huzurlu ve güven içerisinde seçime taşıyarak, Allah'ın izniyle de bütün seçmenlerimizin desteğiyle birinci olacağımızı, belediyeyi kazanacağımızı buradan ifade etmek isterim." dedi.

Nazik, AK Parti'inin adayını geri çektiğini hatırlatarak, "AK Parti seçmelerine, yöneticilerine bu konuya gösterdikleri samimiyet ve hoşgörüye kendim ve partim adına teşekkür ediyorum. Bu kararı olgunlukla, mutlulukla karşıladıklarını ifade edebilirim. AK Parti yönetimi ile listemizi beraber hazırlayıp bugün seçim kuruluna teslim ettik. Karsımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:57 Kaynak: AA

AK Parti, Çetin Nazik, Kars, Politika
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