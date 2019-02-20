Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bizleri tartışmalara kavgaya çekmeye çalışanlara karşı sabırlı olacak, tahammülle, hoşgörüden vakardan taviz vermeyerek yaptığımız güzel çalışmaları tek tek anlatacağız." dedi.

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Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bizleri tartışmalara kavgaya çekmeye çalışanlara karşı sabırlı olacak, tahammülle, hoşgörüden vakardan taviz vermeyerek yaptığımız güzel çalışmaları tek tek anlatacağız." dedi.

Şirin, AK Parti Kadın Kolları ve MHP Kadın Kolları'nın Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlediği "Cumhur İttifakı hanımlarla buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Turgutlu'da "Cumhur İttifakı"nın gücünü yansıtmak için yeniden yollara düştüklerini belirtti.

Koltuk sevdalarının olmadığının altını çizen Şirin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, vatanımızın bekası için var güçleriyle çalışırken, tüm şer odaklarına karşı mücadele ederken, bizler de onların bu mücadelelerine eksiklerimizi tamamlayıp, yeni icraatlara imza atarak destek olacağız." diye konuştu.

Kendilerini kavgaya çekmek isteyenler olduğunu ve bunlara karşı sabırlı, tahammüllü olarak hoşgörüden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Şirin, şöyle konuştu:

"Bizleri tartışmalara kavgaya çekmeye çalışanlara karşı sabırlı olacak, tahammülle, hoşgörüden vakardan taviz vermeyerek yaptığımız bu güzel çalışmaları tek tek anlatacağız. Daha önce gençlerle yaptığımız toplantıda da vurgu yaptığım bir husus vardı. Bizlere kibir, gurur ve böbürlenme musallat olmayacak, fakat zulüm karşısında eğilmeyecek haksızlık karşısında da susmayacağız, dimdik duracaksınız. Fakat hiç kimseyi incitmeyeceğiz."

Toplantıya AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Gürhan Bostan, AK Parti Turgutlu Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, MHP Turgutlu Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız Ateş, AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Politika
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