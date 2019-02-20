Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, seçim çalışmaları kapsamında, Yayladağı ilçesinde çeşitli ziyarette bulundu.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, seçim çalışmaları kapsamında, Yayladağı ilçesinde çeşitli ziyarette bulundu.



Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ile partililerle bir araya gelen Güler, Karaköse, Sebenoba ve Çakı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.



Karaköse Mahallesi'nde vatandaşlar hitap eden Güler, ne kadar oy verdin ki hizmet istiyorsun anlayışını 31 martta sandığa gömeceklerini söyledi.



Hatay'a hizmet etme arzularının 31 Mart tarihinde gerçekleşeceğini ifade eden Güler, şöyle devam etti:



"Bizler devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve vatanımız için yaşarız. Yayladağı'da söylediğimizi Hassa'da da söyleriz, Reyhanlı'da da söyleriz, Samandağ'da da söyleriz, Antakya ve İskenderun'da da söyleriz. Biz başkaları gibi, Yayladağı'nda ülkücü, Samandağ'da CHP'li, Antakya'da AK Partili olmayız biz. Bizim ihtiyacımız olan birlik ve beraberliktir."



Güler'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz ve partililer eşlik etti.

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