Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, "Bartın'ın geleceğine ışık tutacak projelerimizi de kısa süre içinde tüm kamuoyu ile paylaşacak olmanın heyecanını taşıyoruz.
AK Parti Bartın
Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
, "Bartın'ın geleceğine ışık tutacak projelerimizi de kısa süre içinde tüm kamuoyu ile paylaşacak olmanın heyecanını taşıyoruz." dedi.
Aldatmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın'ın 31 Mart seçimleriyle birlikte gönül belediyeciliği ile tanışacağını ve kenti halk ile yöneterek daima ileriye yol alacaklarını söyledi.
Bu yolculuğun her bir kilometresinin Bartın'ın gelişmesini sağlayacağını, güçlü belediyecilikle kenti hak ettiği noktaya hızla taşıyacaklarını ifade eden Aldatmaz, şöyle konuştu:
"Bartın'ın sorunlarını kısa sürede çözecek ve eş zamanlı olarak hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizi hem marka şehre hem de bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Biz sadece belediyecilik hizmeti sunmak için yola çıkmadık. Belediyecilik hizmetleriyle beraber Bartın'ı yeniden ayağa kaldıracak projelerimizi hayata geçirmek için yola çıktık. Ne mutlu ki Bartın halkı da bu yolda bizlerle birlikte yürüyor. Vatandaşlarımızın desteğini tam olarak yanımızda hissediyor ve görüyoruz. Bu desteğin her geçen gün daha da büyümesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:37 Kaynak: AA
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