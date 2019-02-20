Yerel Seçime Doğru

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, "Iğdır'da genel merkezimizin aldığı karar gereği MHP'nin belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel ve belediye meclis üyelerini destekliyoruz.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, "Iğdır'da genel merkezimizin aldığı karar gereği MHP'nin belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel ve belediye meclis üyelerini destekliyoruz." dedi.



Tutulmaz, AK Parti İl Başkanlığı hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin aday belirleme sürecinde şeffaf şekilde çalıştığını ve halkın taleplerine göre adayların belirlendiğini söyledi.



AK Parti teşkilatlarının "gönül belediyeciliği" projelerini hayata geçireceğini belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin toplam 51 ilinde olmak üzere Iğdır'da da Cumhur İttifakı'na karar verdik. Cumhur İttifakı sadece 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne göre geliştirilmiş proje değildir. Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkenin birlik ve beraberliğinden yana tavır koyan vatandaşlarımızın iradesidir. Iğdır'da genel merkezimizin aldığı karar gereği MHP'nin belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel ve belediye meclis üyelerini destekliyoruz. Bu noktada da bütün gönüldaşlarımıza, partililerimize, Iğdır merkez belediyesi için AK Parti belediye başkan adayıymış gibi 31 Mart'ta iradelerini bu yönde kullanmaları noktasında davette bulunuyoruz."



AK Parti teşkilatı MHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti



Tutulmaz ve beraberindeki heyet, basın toplantısı sonrası MHP'nin Valiyolu Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.



Burada MHP İl Başkanı Ersoy İçer ve MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel ile partililerce karşılanan AK Parti heyeti, MHP'liler ile sohbet etti.



Tezel, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na işaret ederek, AK Parti ve MHP arasında başlayan bu güzel dostluğun zafere ulaşacağına inandığını belirtti.



Kendisine verilen önemli görevden onur duyduğunu aktaran Tezel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Iğdır'da seçimi kazanmaya karar vermişlerdir. Bu günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli AK Parti'li kardeşlerimizle parti ayrımı yapmadan kol kola, omuz omuza çalışıp 31 Mart akşamı da güzel bir başarı elde etmeyi umuyoruz." diye konuştu.

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