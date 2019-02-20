Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ni (NEVESOB) ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ni (NEVESOB) ziyaret etti.



Arı, NEVESOB'u ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde destek istedi.





NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve diğer meslek kuruluşu oda başkanları ile fikir alışverişi yapan Arı, buradaki konuşmasında, kent esnafın sorunlarına vakıf olduğunu, belediye başkanı seçildiği takdirde çözüm yolları üretmek için çalışacağını belirtti.





Arı, "Sizlerin varlığı bizler için çok önemli. Çünkü Nevşehir'i ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi esnaf ve sanatkarlardır. Esnaf dostu bir belediyecilik anlayışı ile esnafımızın her zaman yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.





NEVESOB Başkanı Pınarbaşı ise diğer oda başkanları ile Arı'ya destek vereceklerini açıkladı.





Arı'ya ziyaret programında, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve partililer eşlik etti.

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