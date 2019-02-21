Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, omuz omuza çalışarak Ankara'da en yüksek oyu alacaklarını belirtti.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın alacağı oy üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meşruiyetinin tartışmaya açılmak istendiği uyarısında bulunan Oğuz, yerel seçimlerin beka meselesi olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MHP MYK Üyesi Erol Elidemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında, Kahramankazan'da AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyesi adayları seçimlere AK Parti listesinden girecek. 25 adaydan oluşan listede AK Partili 20, MHP'li 5 belediye meclis üyesi adayı yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Ankara, Kahramankazan, Politika
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