Yerel Seçime Doğru

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MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Gönül Gözü Dinlenme Evi'ni ziyaret etti.

MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Gönül Gözü Dinlenme Evi'ni ziyaret etti.





Kalaycı, ziyarette yaptığı konuşmada, Karaman'ı engelsiz ve herkes için erişilebilir bir şehir haline getirebilmek için birçok proje hazırladıklarını belirtti.





Halkın destekleriyle birlikte, el ele gönül gönüle vererek yapılacak çalışmalarla ve yeni düzenlemelerle bu hedefe ulaşacaklarını, engelleri hep birlikte aşacaklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:





"Bu şehrin temel problemlerini, insanlarımızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, yaptığımız görüş alışverişlerinde bu hususları masaya yatırıyor, neler yapabiliriz sorusuna cevaplar arıyoruz. Engelli ve dezavantajlı kardeşlerimizin bu şehirde daha rahat yaşayabilmeleri için, karşılaştıkları tüm zorlukları ve engelleri ortadan kaldırabilmek için öncelikle empati yapıyoruz. Kendimizi o kardeşlerimizin yerine koyuyoruz. İstişareler ve fikir alışverişleri yapıyoruz. Bu şehirde yaşamakta olan her bir hemşerimizin fikrine çok büyük önem veriyoruz."

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