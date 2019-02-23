Yerel Seçime Doğru

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Edirne'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz projelerinin tanıtımını yaptı.

Edirne'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz projelerinin tanıtımını yaptı.



Kentteki bir otelin salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz birlikte giriş yaptı.



Akmeşe, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın pazarlık yapılarak masa başında kurulan ittifak olmadığını, milletin gönlünde kurulduğunu söyledi.



Yıllardır Edirne'de yerel yönetimde iş başında olan partinin verdiği sözleri tutmadığını iddia eden Akmeşe, "CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan, 5 yıl önce, 6 ayda bir halk toplantısı yapacağını ve hesapları halka açacağını söylemişti. Halka değil ama müfettişlere hesapları açtılar." dedi.



Alt yapı çalışmalarının başlamasına ilişkin düzenlenen töreni "komedi" olarak niteleyen Akmeşe, şunları kaydetti:



"Kusura bakmasınlar artık Edirneliler'i kandıramazlar. Yonca tarlalarının sulandığı küçük borularla Edirne'nin su sorununun çözüleceğini söylüyorlar. Edirne'nin yeni yerleşim bölgesinde kanalizasyon yok. Bu zihniyet Edirne'yi yönettiği sürece 5 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşacağız. 5 yıl sonra yine ulaşım ve alt yapı sorunlarını konuşmamak için AK Parti ve MHP'nin adayı Koray Uymaz'a destek vermeliyiz.



Kusura bakmasınlar Edirneliler artık bu zihniyete inanmıyor. Edirne değişim istiyor. Edirneliler 31 Mart'ta değişim diyecek. Biz söz veririz ve yaparız. Açıkladığımız projelerin hepsini 3 sene içerisinde bitireceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayları Edirne için var güçleriyle çalışacaklar."



MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu da Cumhur İttifakı'nın Edirne'de "dip dalgası" meydana getireceğini savundu



Recep Gürkan'ın vaadlerinin yüzde 95'ini yerine getiremediğini ileri süren Ferhatoğlu, "İki tane şiir okuyorsunuz ondan sonra biz başarılıyız diyorsunuz. Yok öyle bir şey. Dün kepçenin üzerine binmiş. Kepçenin üzerinde senin ne işin var beyefendi? Buna kim inanır. Edirne'de bir şov yapılıyor ama buna halkımız müsaade etmeyecektir. Yine kendisi diyor ki 'Edirne'nin dağlarına çiçekler getireceğim, kardelenler açtıracağım', beyefendi siz hangi kardelenleri açtırdığınız 5 yılda? Hangi dağda, ne kardeleni açtırdınız? Siz tam tersi kardelenleri, çiçekleri soldurdunuz Edirne'de. Olan çiçekler gitti." şeklinde konuştu.



Uymaz da projelerini tanıtmaya seli olmayan, musluklarından akan suyun içilebileceği, suların kesilmeyeceği bir kent vaat ettiğini ifade ederek başladı.



Tarla sulanan su borularıyla Edirne'nin su sorununu çözmeye çalışanların Edirne'de "tiyatro sahneye koyduğunu" iddia eden Uymaz, kendisinin seçilmesi sonrası 3 yılda musluklardan akan suların içilebilir olacağını belirtti.



Koray Uymaz 40'ı geçkin projesini slayt eşliğinde tanıttı.



Pazar yerleri, Atatürk evi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, otopark, bisiklet yolları, ulaşım, mahallelere özgü, hayvanlara yönelik, sosyal alanlara dair projelerini aktaran Uymaz, daha sonra belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.



Türk bayraklarıyla donatılmış salonda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posterlerinin yer alması dikkat çekti.

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