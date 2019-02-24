Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

CHP Babaeski ilçe Başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

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CHP Babaeski ilçe Başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkan adayı Tuna Soykan, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve partililer katıldı.

İlçe Başkanı Erol Mutlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel seçimlere çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Aday belirleme sürecinde her kategoriye aday adayı olan tüm partililere demokratik haklarını kullandıkları için teşekkür eden Mutlu, partiye gösterilen teveccühten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Aday listesinde yer kimsenin partiye tavır göstermemesi gerektiğini ifade eden Mutlu, "Listelerimizde yer alamayan tüm parti üyelerimize, parti adabı içerisinde davrandıkları için de özellikle teşekkür ederim. Her biriniz bizler için çok önemli ve değerlisiniz. Bugünden itibaren sokakta, caddede, yaşadığınız yerlerde kendinizden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ettiğinizi unutmadan kampanyanızı sürdüreceğinizden şüphem yoktur." diye konuştu.

Toplantıda belediye başkanı adayı Abdullah Hacı'nın listesinde yer alan il genel meclisi, belediye meclisi ve kontenjan adayları tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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