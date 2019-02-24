Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhur İttifakı AK Parti Akseki
Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Özkan, kendisine eşlik eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi
İlçe Teşkilatı yöneticileri ile pazar yerini ziyaret etti. Esnafa çiçek takdim eden Özkan, sohbet ederek istek ve şikayetleri dinledi.
Partisinin aday olarak kendisine teveccüh göstermesinin ardından hemen kolları sıvadıklarını ve seçim çalışmalarına başladıklarını belirten İbrahim Özkan, "Akseki ilçemize yakışır hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için geliyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde genç bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyorum. Bu süreçte ilçemizin her köşesini karış karış gezerek, bu güzel coğrafyanın havasını teneffüs eden tüm insanlarla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin gayretini göstereceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA
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