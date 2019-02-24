Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, basın toplantısı düzenledi.

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MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, basın toplantısı düzenledi.

Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Merkezi'nin gözü kulağının Zonguldak'ta olduğunu söyledi.

Kentin MHP tarihi açısından çok büyük önemi olduğunu belirten Ayan, "MHP Genel Merkezi tarafından Zonguldak önemsenmiştir, Zonguldak'ın kazanılması istenmiştir. Bu bakımdan da MHP Genel Merkezi, Zonguldak'a yoğunluğunu vermiştir. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki seçildiğimiz takdirde o bahsetmiş olduğum 67 proje 5 yıl içerisinde bitecektir." ifadelerini kullandı.

Kente gelen MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Kotra da genel başkanlarının talimatıyla merkez yönetim kurulu üyeleri, merkez disiplin kurulu üyeleri ve milletvekillerinin Türkiye'nin her bölgesinde ve ilinde görevlendirildiğini hatırlatarak, kendisinin Zonguldak, Edirne ve Tekirdağ'dan sorumlu olduğunu ve seçimlerde başarılı olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA

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