Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında MHP'li yöneticilerle buluştuğu toplantıda, "Türkiye'de ne zaman bir şahlanma süreci başlamışsa, ardından ya darbeler gelmiş ya da kaos ve karmaşalar devreye sokulmuştur.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında MHP'li yöneticilerle buluştuğu toplantıda, " Türkiye'de ne zaman bir şahlanma süreci başlamışsa, ardından ya darbeler gelmiş ya da kaos ve karmaşalar devreye sokulmuştur." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, halen Büyükşehir Belediye Başkanlığını da yürüten Mehmet Sekmen beraberindeki heyetle MHP'li yöneticilerle bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine atıfta bulunarak, Cumhur İttifakı'nın Erzurum'da sıradan bir seçim hazırlığında olmadığını kaydetti.

31 Mart'taki seçimlerde milletin yanında yer alanların kazanacağına değinen Sekmen, "Bu seçim; milletin her türlü zillet ve şer odaklarına hadlerini bir kere daha bildirecekleri bir seçim olacak. Bu seçimi ortaya milli bir duruş koyanlar kazanacak, bu seçimi millet için yine milletin yanında olanlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin çeşitli plan ve projelerle bertaraf edilmek istendiğini belirten Sekmen, "Bu süreçte verdiğimiz mücadele, aslında Türkiye'nin son 70 yılının özetidir. Çünkü Türkiye'de ne zaman işler yoluna girmiş ve ne zaman bir şahlanma süreci başlamışsa, ardından ya darbeler gelmiş ya da kaos ve karmaşalar devreye sokulmuştur." dedi.

Sekmen, istişare toplantılarını Cumhur İttifakı'nın parçası olan MHP'li yöneticilerle devamlı hale getireceklerini de sözlerine ekledi.

Erzurum'a yeni SKM

Sekmen ayrıca son olarak Erzurum'un Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyete başlayan AK Parti Hilalkent Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Partililer ve vatandaşların katıldığı Hilalkent SKM açılışında konuşan Sekmen, "Erzurum'da estirdiğimiz değişim ve dönüşüm rüzgarlarından Hilalkent'ten Yıldızkent'e, Dadaşkent'ten Yakutiye'ye varıncaya kadar şehrin her tarafı nasiplendi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü!

Bahçeli, Sosyal Medyadan Duyurdu! MHP'nin Meclis Başkanlığı İçin Adayı Belli Oldu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: AK Parti'ye Oy Verirseniz Elleriniz Kırılsın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]