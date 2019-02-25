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Yerel Seçime Doğru

33 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Arifiye Gençlik Buluşması" programına katıldı.

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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Arifiye Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yüce, Arifiyeli gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Okuma azminden hiç vazgeçmediğini aktaran Yüce, "İlkokulu bitirdikten sonra babam beni ortaokula göndermek istemediğini söyledi. O zaman ülkemiz siyasi açıdan bir karışıklığın içerisindeydi. Yine de okuma azmimden vazgeçmedim. Babamdan habersiz ortaokula gitmeye başladım, daha sonra öğrenince o da razı oldu. Ortaokuldan sonra babam, 'imam hatip okursan seni okumaya gönderirim.' dedi. İstanbul'a imam hatip okumaya gittim. O dönem sayın Cumhurbaşkanımız benim bir dönem üstümdü, beraber okuduk." ifadelerini kullandı.

Gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Yüce, "Bir bilge diyor ki: 'Hayatta bildiğim tek bir şey var, o da olmaz diye bir şey yok.' Gençlere tavsiyem bu bilinçle çalışsınlar. Bilsinler ki insan bilmediğinin düşmanıdır. "dedi.

Programa, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve partili gençler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:09 Kaynak: AA

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