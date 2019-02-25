Yerel Seçime Doğru

Saadet Partisi Hatay
İl Başkanlığınca aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu
Üyesi Necmettin Çalışkan
, Antakya
'da bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin Hatay ve ülke için çok önemli olduğunu söyledi.
Çalışkan, Türkiye
'de Ankara
ve İstanbul
'dan sonra seçim sonucu en merak edilen şehirlerin başında Hatay'ın geldiğini belirtti.
Hatay'ın uzun yıllardır belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:
"İnşallah bu seçimlerde Saadet Partisi'nin adaylarını kazanmasıyla birlikte bu açığı inşallah kapatmış olacağız. Belediye seçimlerinde partilerden çok adaylar konuşur. Partilerden çok projeler konuşur. Partilerden çok kadroları konuşur. Bu açıdan da dürüstlük kelimesi Türkiye'de siyasi partilerin içerisinde en fazla Saadet Partisi'ne yakışacağı için Saadet Partisi bu seçimdeki sloganı dürüstlük üzerine kurulmuştur."
Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Eğe
de, partilerinin hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayarak Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinde eksiksiz bir şekilde aday çıkardığını kaydetti.
Eğe, Hatay'da Büyükşehir ve 15 ilçede belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.
Seçimi kazanmak için yola çıktıklarını vurgulayan Eğe, şöyle konuştu:
" 31 Mart akşamından sonra milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi belediyelerde yaptığı hizmetlerle efsane olacaktır. Saadetli başkanları her konuda adil, hizmetlerinde hızlı, doğru, estetik olacak, her kesin derdiyle dertlenecek, halkıyla bütünleşecektir. imar uygulamalarında hiç kimseye haksız rant sağlamayacaktır. İşi ehline verecektir. Yolsuzluk ve israfa geçit vermeyecektir. Hizmette ve atamada partizancılık ve ayrımcılık yapmayacaktır. Kapsını her zaman ve herkese açık bırakacaktır."
Toplantıda il ve ilçe belde belediye başkan adayları tanıtıldı.