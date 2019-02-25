Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

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AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Kılıç, esnafla sohbet ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri takdirde sorunların çözümü için en kısa sürede gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Sürekli sizlerle bir arada iç içe görev yapmak istiyoruz, belediyenin kapısı her zaman sizlere açık. Gelene kapımız, gelmeyene gönlümüz açık. Esnaflarımız, iş adamlarımız ile Erenlerimizin kalkınmasında el ele, gönül gönüle hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede geçmiş dönemlerde güzel çalışmalar yapıldığını, eksik kalan işlerin de olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda sizlerin talep ve önerileri de var. Göreve layık gördüğünüz takdirde Erenlerimiz için 7'den 70'e toplumun her kesimini ilgilendiren çalışmalara el birliğiyle imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Çaykışla, Küpçüler ve Ekinli mahallelerinde hasta ve yaşlıları da ziyaret etti.

Erenler için hayalleri, hedefleri olduğunu bildiren Kılıç, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede ilçemiz için hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi açıklayacağız. Erenlerimize hizmet için geldik, Erenlerimize yapacağımız hizmetlerle kalpleri fethedeceğiz." açıklamasını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:08 Kaynak: AA

Fevzi Kılıç, belediye başkan adayı, AK Parti, Politika
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