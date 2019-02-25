Yerel Seçime Doğru

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı adayı MHP Belediye Başkanı Adayı Derya Bulut, partililerle bir araya geldi.

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı adayı MHP Belediye Başkanı Adayı Derya Bulut, partililerle bir araya geldi.



Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partilerin yönetim kurulları ve üyeleri katıldı.



Bulut, burada yaptığı konuşmada, kendisine güven duyarak ittifak adayı gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Seçimlerin kolay süreçler olmadığını ifade eden Bulut, herkesten seçim çalışmalarına büyük destek beklediğini belirtti.



Seçim gününe kadar herkesin canla başla çalışması gerektiğini aktaran Bulut, Kırklareli Belediyesi'ni kazanarak kente hak ettiği hizmeti getirmek istediklerini vurguladı.



Seçimi kazanacaklarına inandığını ifade eden Bulut, "Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Kolay bir süreç değil, ben bu süreci iki defa tecrübe ettim. Bu sabaha kadar olan kaygım bugünden itibaren çok büyük inanca dönüştü. Zaten inançla yola çıkmıştık. Şimdi iki inanç bir araya geldi inşallah. Allah bizim yanımızda olacaktır ve 31 Mart gecesi Kırklareli Belediyesini kazanacağız." diye konuştu.



Bulut'un konuşmasının ardından belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi adayları tanıtıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz

Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi