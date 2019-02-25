Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

2 saat önce

Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş, esnaf teşkilatı ile bir araya geldi.

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Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş, esnaf teşkilatı ile bir araya geldi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde siyasi partilerin başkan adaylarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan esnaf teşkilatı, ilk toplantısını Melih Seçilmiş ile yaptı.

SESOB Başkanı Beşir Köksal, yerel seçimler öncesinde Sivas'ın hizmetine talip olan belediye başkan adaylarıyla bir araya gelerek projelerini yakından tanımak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her partiye aynı mesafede olduklarını aktaran Köksal, 31 Mart'ta yapılacak seçimde Sivas'ın hizmetine talip olan belediye başkan adaylarına başarılar diledi.


Seçilmiş ise Sivas'ın hizmetine talip olduğunu aktararak, projelerini esnaf teşkilatıyla paylaştı.


Sivas'ın kalkınmış ve zenginleştirilmiş bir il olması için farklı bir belediyecilik anlayışı ile hizmete talip olduklarını vurgulayan Seçilmiş, "Görev verilmesi halinde projelerimizi hayata geçireceğiz. Projelerimizin tanıtımında değerli esnaf teşkilatımızın başkanları ile bir araya getiren Sayın Köksal'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Seçilmiş, projelerini slayt halinde açıkladıktan sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:02 Kaynak: AA

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