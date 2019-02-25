Yerel Seçime Doğru

Bingöl'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim koordinasyon merkezi açtı.

Bingöl'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim koordinasyon merkezi açtı.



MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Bingöl Belediyesini kazanmak için partililerin kapı kapı dolaşacağını belirtti.



Erdem, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim. Kadınlarımızdan özellikle seçim çalışmalarında önemli beklentilerimiz var. Onlar olmadan olmaz. Parti ayrımı yapmadan kapı kapı dolaşacağız. Her kapıyı çalacağız, her eli sıkacağız."



MHP Bingöl Belediye Başkan adayı Ziya Buyankara da Bingöl'e hizmet etmeye talip olduklarını söyledi.

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