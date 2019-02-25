Yerel Seçime Doğru
31 dakika önce
AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, "Koşacağız, yorulmadan çalışacağız ve bu seçimi alacağız." dedi.
AK Parti Ereğli Belediye
Başkan adayı Erol Şahin
, "Koşacağız, yorulmadan çalışacağız ve bu seçimi alacağız." dedi.
Şahin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığınca, Öğretmenevi'nde köy muhtarlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinden başarıyla çıkacaklarını söyledi.
Seçimi kazanmaları durumunda belediyenin tüm kapılarının vatandaşlara açılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Biz birlikte başaracağız. Koşacağız, yorulmadan çalışacağız ve bu seçimi alacağız. Gerek istihdamın arttırılması gerekse ekonomik kalkınma adına projelerimizi hazırlıyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak. Yine Ereğli'deki fakülte sayısını 5'e çıkartmak hedefindeyiz. Böylelikle öğrenci sayısını 10 bine yükselteceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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