Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, Karıt Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

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CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, Karıt Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Köse, burada yaptığı konuşmada, sanayi sitesinin gelişen bir bölge olacağını söyledi.

Esnafın sorunlarını bildiklerini ifade eden Köse, Safranbolu'nun dünya miras kenti olduğunu, bu bilinçle sorunlara yaklaşacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA

Elif Köse, Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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