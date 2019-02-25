Yerel Seçime Doğru

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CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, Karıt Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, Karıt Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.



Köse, burada yaptığı konuşmada, sanayi sitesinin gelişen bir bölge olacağını söyledi.



Esnafın sorunlarını bildiklerini ifade eden Köse, Safranbolu'nun dünya miras kenti olduğunu, bu bilinçle sorunlara yaklaşacaklarını belirtti.

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