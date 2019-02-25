Yerel Seçime Doğru

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Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, "Karabük'ün gelecek 50 yılını inşa etmek üzere yola çıktık." dedi.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, "Karabük'ün gelecek 50 yılını inşa etmek üzere yola çıktık." dedi.



Vergili, düzenlediği basın toplantısında, Karabük'ten Safranbolu ilçesine kesintisiz ulaşım için hazırladığı projeyi anlattı.



Şehir parkı yaptıklarından bahseden Vergili, sağlık tarama, bilim ve teknoloji merkezleri, katı atık tesisi, kentsel dönüşüm projelerden bahsetti, resmi kurumlardan belediyeye kazandırdıkları alanlarda yapacakları çalışmaları aktardı.

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