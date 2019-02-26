Yerel Seçime Doğru

AK Parti Düzce
Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
, Atatürk Bulvarı
esnafını ziyaret etti.
Esnafın ve halkın ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Özlü, tüm teşkilat mensuplarıyla yoğun gündemde çalıştıklarını belirtti.
Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Özlü, şöyle konuştu:
"Günde üç-dört program yapıyoruz. Yoğun bir çalışma programımız ve planlamamız var. Mahallelerimizde çadır programlarımıza da başlıyoruz, tüm teşkilatlarımız ile sahadayız. Seçimde en iyi sonucu almak için çalışıyoruz. Olumlu ve güzel bir hava var. İnşallah seçimlerde güzel bir sonuç alacağız."
9 ana başlıkta 47 proje açıkladıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Özlü, "Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Fuat Oktay bey, proje tanıtım toplantımıza iştirak etti ve projelerimizi tanıttık. Bizim projelerimizin hepsi, hesaba ve kitaba dayanan projeler. Hepsinin bir fizibilitesi, altyapısı var. Projelerimizi dokuz ana grupta tanıttık. Düzce, Türkiye
için örnek bir il oluyor. Sadece il merkezimizde değil, ilçelerimizde de bu tür çalışmaları yürüteceğiz. Proje konusunda AK Parti ile yarışacak başka bir parti yoktur. Çok iddialıyız." diye konuştu.