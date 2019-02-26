Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

41 dakika önce

CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal, Zonguldak halkına hizmet etmek üzere hazırladıkları projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

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CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal, Zonguldak halkına hizmet etmek üzere hazırladıkları projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Şanal, düzenlediği basın toplantısında, bu şehirde yaşayan herkesin hayır duasını almak istediklerini söyledi.

"İnsan odaklı bir yönetimi hayata geçirmek istiyoruz." diyen Şanal, şöyle konuştu:

"Bizim yönetim anlayışımızda insanı yaşatmak, insanın ihtiyaçlarını karşılamak gibi farklı bir bakış açımız var. Proje tanıtımımızda dile getireceğimiz önemli yatırımlarımız olacak. Şehrin genel manada ihtiyaçlarına cevap verecek iyi yatırımlar ve istihdama yol açacak iyi proje çalışması yapıyoruz. Ben bir mühendis olarak 3 yıl kurum tecrübesiyle uzun süre mali ve idari anlamdaki birikimlerimle bu şehre hizmet etmek istiyorum ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımla çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Zonguldak halkına hizmet etmek üzere iyi projeleri hayata geçireceğiz. Söz veriyoruz mahcup olmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:26 Kaynak: AA

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