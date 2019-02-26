Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

2 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Fındık bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz.

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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Fındık bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz." dedi.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında beraberindeki heyetle Kumru ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun ülke ekonomisinde önemli yere sahip olacağını belirterek, "Ülkemiz dünyada büyük bir yarışın içerisinde. Ordu'nun ülke ekonomisi içerisinde alması gerektiği bir yer var. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Güler, 25 yıldır belediyecilik çalışmalarının içerisinde olduklarına işaret ederek, "1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adım atarken binanın içerisine beraber girdik. İstanbul pek çok ülkeden büyük bir şehir. Ülke büyüklüğündeki kutsal bir şehirde hizmet ettik. Şimdi benim için kutsal ikinci bir şehir olan Ordu'ya geldim. Eğer ki seçilirsek Ordu'da ne varsa inşallah Kumru'da da aynıları olacak." diye konuştu.

Yeni dönemde çalışmalarının işsizliği önlemeye ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik olacağını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Bizim bütün amacımız sizin yüzünüzü güldürmek, sizleri rahat ettirmek. Bunu yaparken mütevazı olacağız. Biz gönül adamıyız ve gönül belediyeciliğini bunun için yapıyoruz. Belediyeler artık asfaltla kaldırımla çöple uğraşmıyor. Yeni dönemde sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Ben bakan olmadan önce de Ordu'nun sorunlarıyla yakından ilgilendim. Benim amacım bir şey olmak değil bir şey yapmak. Tabii bir şeyleri yaparken de bunu hep birlikte yapacağız. Somut çalışmalar üzerindeyiz. Fındık zaten bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Belediyenin yapısında bununla ilgilenmeye müsait mevzuat da var. Lisanslı depoculuk da dahil olmak üzere bu konuyla alakalı çalışmalarımız bitti. Sadece bunların 31 Mart'tan sonra anons edilmesi kalacak. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz."

Güler'e ziyaretleri sırasında Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu ve AK Parti Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçova da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:55 Kaynak: AA

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